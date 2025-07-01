Казахстанка гарантировала себе медаль на Кубке мира по боксу
Фото: olympic.kz
Казахстанка Надежда Рябец пробилась в полуфинал этапа Кубка мира по боксу в Астане. Этим самым спортсменка гарантировала себе как минимум бронзовую медаль турнира в весовой категории до 75 кг, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале Рябец одержала победу над Вивиан Дос Сантос Перейрой из Бразилии.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, девушка стала первой полуфиналисткой ЭКМ в составе сборной Казахстана.
Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша героически сразилась на Кубке мира в Астане.
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