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Чемпион КПЛ-2023 встретится с именитыми клубами Армении и Украины

Футбол 2 УТС Турция Фото: Instagram/fc__ordabasy
Лучший футбольный клуб Казахстана прошлого сезона, "Ордабасы" из Шымкента на этой неделе начинает свой второй учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. Южане в качестве спарринга встретятся в тремя коллективами из постсоветского пространства, сообщает Zakon.kz.

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Шымкентские футболисты открывают эту серию из трех матчей 4 февраля, противостоянием против 15-кратного чемпиона Армении "Пюника". Затем подопечные белорусского специалиста Александра Седнева 10 февраля встретятся с командой из российской Премьер лиги, "Факелом" из Воронежа.

И в конце "Ордабасы" ждет сражение с именитым украинским коллективом "Динамо" из Киева, этот поединок запланирован на 16 февраля. 

На будущих сборах в Турции команде из Шымкента присоединятся ряд ранее травмированных игроков. 

В 2023 году "Ордабасы" первый раз в своей истории стал чемпионом Казахстана. Плюс шымкентская дружина пробилась в финал Кубка страны, где они проиграли "Тоболу" со счетом 0:1.

Благодаря дебютному "золоту" в казахстанском первенстве команда Александра Седнева сыграет в Лиге Чемпионов УЕФА летом 2024 года. 

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