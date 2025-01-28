"Кайрат" открывает турецкий УТС матчем против чемпиона Боснии и Герцеговины

29 января победитель КПЛ-2024, алматинский футбольный клуб "Кайрат" проведет первую контрольную встречу на учебно-тренировочных сборах в турецком Белеке, сообщает Zakon.kz.

Соперником "Кайрата" станет действующий чемпион Боснии и Герцеговины – "Борац". Сейчас команда из города Баня-Лука идет на втором месте во внутреннем чемпионате.

Наш чемпион в конце прошлой недели прибыл в Белек и на встречу с "Борацом" выставит 25 футболистов.

До отъезда в Турцию, "Кайрат" сыграл товарищескую игру и обыграл серебряного призера чемпионата Кыргызстана 2024 года – "Дордой" (3:1).

Противостояние "Кайрата" и "Бораца" болельщики смогут посмотреть на телеканале Q Football, начало в 19:00 по казахстанскому времени.



10 ноября 2024 года алматинская дружина стала чемпионом Казахстана в четвертый раз за свою историю и предстоящей осенью представит нашу страну в Лиге чемпионов УЕФА.

