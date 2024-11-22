О судьбе футбольной команды "Ордабасы" рассказал аким Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 22 ноября высказался о судьбе региональной футбольной команды "Ордабасы", сообщает Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков напомнил, что на момент его назначения акимом Шымкента у команды "Ордабасы" были большие долги.

"Стоял вопрос о том, продолжит ли команда играть, каким будет ее финансовое положение и будут ли ее игроки получать зарплату. Все вопросы нашли решение. В этом году мы предусмотрели немалые средства и закрыли обязательства по контрактам, подготовленным бывшим руководством "Ордабасы". Туда входит и зарплата", – добавил он.

Глава города также сообщил, что продлены сроки действия некоторых соглашений.

"В этом году мы выделили 5,3 млрд тенге. Кроме того, привлечен 1 млрд тенге спонсорских средств. В следующем году контракты расторгнут 16 футболистов. В следующем году мы не будем выделять средства больше, чем в бюджетах других регионов Казахстана", – пообещал Сыздыкбеков.

11 ноября сообщалось, что путевку в Лигу чемпионов УЕФА сезона 2025/26 заработали алматинский "Кайрат", ФК "Актобе" и "Ордабасы", закончивший нынешний сезон на четвертой строчке.