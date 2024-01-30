Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан нашел соперника перед полуфиналом с Грецией в отборе Евро-2024

Футбол Матч Туркменистан Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу встретится с командой Туркменистана в рамках товарищеского матча. Этот поединок запланирован на 14 марта в Дубай, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет — вернём всю сумму на счёт!

Как передает пресс-служба KФФ, встреча с туркменами запланирована как одна из целей подготовки к ответственному поединку со сборной Греции на пути к европейскому первенству 2024 года.

Подопечные Магомеда Адиева прилетят на сборы в Дубай 8 марта, а на 14 марта назначена контрольная игра против 141-ой сборной рейтинга FIFA.

21 марта в Афинах казахстанские футболисты сыграют полуфинальный матч отборочного турнира Евро-2024 с Грецией. В случае успеха в этом поединке, далее нас ждет победитель противостояния Грузия – Люксембург.

Читайте также

Мидуик АПЛ – в аналитике Olimpbet
Мидуик АПЛ – в аналитике Olimpbet
"Сибирь" и "Нефтехимик" ведут заочную борьбу за последнее место в плей-офф от Востока
"Сибирь" и "Нефтехимик" ведут заочную борьбу за последнее место в плей-офф от Востока
Самый большой стадион Казахстана построят в Шымкенте
Самый большой футбольный стадион Казахстана построят в Шымкенте
Куандык Шынасилов
FIFA Магомед Адиев Евро-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: