Казахстан нашел соперника перед полуфиналом с Грецией в отборе Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу встретится с командой Туркменистана в рамках товарищеского матча. Этот поединок запланирован на 14 марта в Дубай, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба KФФ, встреча с туркменами запланирована как одна из целей подготовки к ответственному поединку со сборной Греции на пути к европейскому первенству 2024 года.

Подопечные Магомеда Адиева прилетят на сборы в Дубай 8 марта, а на 14 марта назначена контрольная игра против 141-ой сборной рейтинга FIFA.



21 марта в Афинах казахстанские футболисты сыграют полуфинальный матч отборочного турнира Евро-2024 с Грецией. В случае успеха в этом поединке, далее нас ждет победитель противостояния Грузия – Люксембург.