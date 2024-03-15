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Казахстан обыграл Туркменистан перед важной встречей с Грецией

Футбол Победа 2:0, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 09:44 Фото: Instagram/kff_team
14 марта сборная Казахстана по футболу сыграла товарищескую игру с командой Туркменистана и обыграла соперника со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Это был тестовый поединок подопечных Магомеда Адиева перед ответственной игрой со сборной Греции в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. В рамках учебно-тренировочного сбора казахстанские футболисты обыграли соседей из Среднеазиатского региона со счетом 2:0. Контрольная игра прошла в закрытом режиме, передает пресс-служба KФФ.

Футбол Победа Туркменистан, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 09:44

Фото: Instagram/kff_team

Счет в матче с туркменами был открыт уже на второй минуте. Гол забил Ислам Чесноков после паса Максима Самородова. После перерыва казахстанцы повторили тот же сценарий. На старте второго тайма отличился Александр Зуев, который удвоил счет.

Футбол Победа Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 09:44

Фото: Instagram/kff_team

Тем самым казахстанская сборная проверила свои плюсы и минусы перед важным поединком с Грецией на пути к Чемпионату Европы-2024 в Германии.

Как известно, в ночь на 22 марта команда Магомеда Адиева встретится в гостях со сборной Греции в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. В случае победы над греками дальше мы сможем сыграть с победителем пары Грузия – Люксембург.

На сборах у сборной Казахстана произошла рокировка: вместо травмированного Рамазана Каримова подъехал Иван Свиридов. В противостоянии с греками нам не сможет помочь Нуралы Алип, защитник будет отсутствовать на игре из-за перебора желтых карточек.    

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