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Казахстанский стрелок выиграл "серебро" на Кубке мира в Египте

Стрельба Серебро Кубок мира Фото: Instagram/committee_sport
В Каире (Египет) проходит Кубок мира по пулевой стрельбе, где казахстанец Никита Чирюкин в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров стал серебряным призером, сообщает Zakon.kz.

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В борьбе за высшую награду Кубка мира основными конкурентами нашего стрелка стали два спортсмена, одному из которых Жонг-Хо Сонгу все же удалось опередить Никиту Чирюкина. Представитель Южной Кореи на шесть очков был лучше в финальной стрельбе.

В активе 21-летнего казахстанца итоговое 31 очко и второе место. А на третьей позиции оказался Флориан Петер (Германия, 27 очков).

Это третья медаль Никиты Чирюкина на этапах Кубках мира за последний год. В 2023 году он дважды становился призером данных состязаний. Плюс к этому, он год назад завоевал золотую награду мирового первенства среди юниоров в Чханвоне (Южная Корея). 

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