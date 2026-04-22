Гимн Казахстана дважды прозвучал в честь стрелков на Кубке мира

В Каире (Египет) проходит юниорский Кубок мира по пулевой стрельбе, где сборная Казахстана 22 апреля завоевала две золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, сразу в один день на высшую ступень пьедестала почета юниорского Кубка мира поднялись казахстанцы Кирилл Цуканов и Олег Носков.

В стрельбе из пистолета с 25-ти метров победу одержал Кирилл Цуканов, набрав в финале 581 очко. Он оставил позади себя двух представителей Индии: Раджа Чандра – 580 очков и Абхинава Дешвала – 578 очков.

Фото: telegram/DRSQazaqstan

В стрельбе из винтовки с 50-ти метров лежа наш спортсмен Олег Носков не оставил шансов соперникам, набрав 616,3 очка.

Вторую строчку здесь занял Рохит Каньян (Индия) – 615,8, а призовую тройку замкнул Арсени Ливанцов (Беларусь) – 615,3.

Кубок мира в Египте завершится 27 апреля, в нем принимают участие около 300 стрелков из 25-ти стран мира.

В общекомандном зачете Казахстан с двумя высшими медалями вышел на первое место. Далее идут Индия и Франция, у них по одному "золоту".

