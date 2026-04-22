#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Спорт

Гимн Казахстана дважды прозвучал в честь стрелков на Кубке мира

Пулевая Стрельба Чемпион Мира, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:59 Фото: telegram/DRSQazaqstan
В Каире (Египет) проходит юниорский Кубок мира по пулевой стрельбе, где сборная Казахстана 22 апреля завоевала две золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, сразу в один день на высшую ступень пьедестала почета юниорского Кубка мира поднялись казахстанцы Кирилл Цуканов и Олег Носков.

В стрельбе из пистолета с 25-ти метров победу одержал Кирилл Цуканов, набрав в финале 581 очко. Он оставил позади себя двух представителей Индии: Раджа Чандра – 580 очков и Абхинава Дешвала – 578 очков.

В стрельбе из винтовки с 50-ти метров лежа наш спортсмен Олег Носков не оставил шансов соперникам, набрав 616,3 очка.

Вторую строчку здесь занял Рохит Каньян (Индия) – 615,8, а призовую тройку замкнул Арсени Ливанцов (Беларусь) – 615,3.

Кубок мира в Египте завершится 27 апреля, в нем принимают участие около 300 стрелков из 25-ти стран мира.

В общекомандном зачете Казахстан с двумя высшими медалями вышел на первое место. Далее идут Индия и Франция, у них по одному "золоту".

Тем временем накануне о своей отставке объявил легендарный футболист и тренер "Тобыла" Нурбол Жумаскалиев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: