Футбольные клубы потратили рекордные 9,6 млрд долларов на покупку игроков в 2023 году

В прошлом году футбольные клубы мира израсходовали рекордную сумму в 9,63 млрд долларов на трансферы игроков. Больше всех денег на футболистов потратили клубы из Англии, сообщает Zakon.kz.

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Такие данные содержатся в отчете Международной федерации футбола (FIFA), которая предоставила трансферные сведения за 2023 год. В документе фиксируются переходы футболистов между клубами из разных стран, но не учитываются трансферы на территории одной страны.





Фото: pixabay

В 2023-м на международные трансферы клубы потратили 9,63 млрд долларов – на 48,1% больше по сравнению с 2022 годом, когда они израсходовали на игроков 6,5 млрд долларов. Большой скачок произошел в женском футболе, где трансферы выросли более чем на 20% по сравнению с 2022-м. За прошедший год было зафиксировано 1888 международных трансферов профессиональных игроков среди представительниц прекрасного пола.

По статистике FIFA, больше всех на покупку футболистов потратили английские клубы – 2,96 млрд долларов. А клубы из Германии заработали больше всех на продаже игроков, их фонды пополнились более чем на 1,2 млрд долларов.

В 2023 году была составлена символическая сборная из самых дорогих игроков мира – в нее вошли Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и другие звезды мирового футбола.