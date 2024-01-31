Суд над знаменитым бразильским футболистом пройдет в закрытом режиме

Испанская прокуратура ходатайствовала о том, чтобы процесс над экс-игроком "Барселоны" Дани Алвесом по обвинению в сексуальном насилии проходил полностью за закрытыми дверьми. Таким образом хотят уберечь частную жизнь потерпевшей от повышенного внимания, сообщает Zakon.kz.

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Экс-защитник сборной Бразилии с начала прошлого года находится за решеткой по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки. Инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Почти 11 месяцев шло расследование дела, по итогам которого прокуроры запросили для Алвеса девять лет тюремного заключения.



По информации Marca, сторона обвинения ходатайствовала в суде Барселоны о том, чтобы процесс от начала до конца проходил в закрытом режиме. Таким образом частную жизнь потерпевшей хотят оградить от назойливого внимания общественности. Ходатайство прокуратуры удовлетворили.





Фото: Instagram/danialves

Запрет на посещение процесса посторонними лицами связан с защитой прав жертвы на неприкосновенность частной жизни. Это решение приняли из уважения к потерпевшей и во избежание вреда, который может нанести ее репутации публичный процесс с присутствием журналистов.

При этом не исключено, что процесса вообще не будет, если обе стороны придут к досудебному соглашению. Но для этого футболисту придется признать вину. Начало разбирательства предварительно назначено на 5-7 февраля.

Если Алвеса признают виновным, его могут отправить в тюрьму на девять лет.