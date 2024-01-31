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Две экс-звезды "Реала" могут воссоединиться в "Аль-Насре"

Футбол Новый игрок Аль-Насра Фото: Instagram/cristiano, X(Twitter)/Ittihad Club
Французский форвард саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема ведет переговоры о переходе в один из коллективов, который базируется в Эр-Рияде. И ближайший вариант – это "Аль-Наср", где играет Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Новость об уходе 36-летнего француза муссируется уже давно, с тех пор как у него сложились неприятные отношения в клубе. По информации L'Équipe, чтоб не нагнетать обстановку до предела, Карим Бензема рассматривает варианты с переходом в другой клуб, возможно, даже в Европу. Однако версию возвращения форварда в Европу не поддерживают саудовские спонсоры. Они готовы отпустить его, но только в одну из команд чемпионата Саудовской Аравии.

Футбол Переход АльНаср

Фото: Instagram/cristiano, Facebook/Karim Benzema

Идеальным вариантом перехода Бензема считают клуб из Эр-Рияда – "Аль-Наср", капитаном которого является Криштиану Роналду, с которым француз играл вместе в мадридском "Реале" на протяжении 9 лет.

Сам же Карим Бензема надел футболку "Аль-Иттихада" полгода назад, подписав контракт до конца июня 2026 года. С того времени он сыграл 24 матча во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал пять голевых передач. 

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