Две звезды португальского футбола помогли "Аль-Насру" выйти в финал Суперкубка
Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступают португальские знаменитости Криштиану Роналду и Жуан Феликс, сумел обыграть "Аль-Иттихад" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.
Матч, который прошел в Гонконге, завершился со счетом 2:1 в пользу бронзового призера саудовского чемпионата.
За "Аль-Наср" отличились Садио Мане и Жуан Феликс, которому результативный пас отдал Роналду. У "Аль-Иттихада" голом отметился Стивен Бергвейн.
Стоит отметить, что победители полуфинального поединка заканчивали игру вдесятером. На 25-й минуте этой встречи арбитр удалил Мане за удар ногой в живот вратаря "Аль-Иттихада".
Теперь в финале данного турнира 23 августа "Аль-Наср" встретится с победителем другого противостояния между "Аль-Ахли" и "Аль-Кадисией".
