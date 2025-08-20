#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Спорт

Две звезды португальского футбола помогли "Аль-Насру" выйти в финал Суперкубка

Футбол Победа Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 13:41 Фото: Instagram/alnassr
Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступают португальские знаменитости Криштиану Роналду и Жуан Феликс, сумел обыграть "Аль-Иттихад" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Матч, который прошел в Гонконге, завершился со счетом 2:1 в пользу бронзового призера саудовского чемпионата.

За "Аль-Наср" отличились Садио Мане и Жуан Феликс, которому результативный пас отдал Роналду. У "Аль-Иттихада" голом отметился Стивен Бергвейн.

Стоит отметить, что победители полуфинального поединка заканчивали игру вдесятером. На 25-й минуте этой встречи арбитр удалил Мане за удар ногой в живот вратаря "Аль-Иттихада".

Теперь в финале данного турнира 23 августа "Аль-Наср" встретится с победителем другого противостояния между "Аль-Ахли" и "Аль-Кадисией".

Тем временем в ночь на 21 августа алматинский "Кайрат" сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против шотландского "Селтика".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Салах стал рекордсменом АПЛ по количеству наград в одном сезоне
Спорт
14:13, Сегодня
Салах стал рекордсменом АПЛ по количеству наград в одном сезоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: