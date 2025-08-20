Две звезды португальского футбола помогли "Аль-Насру" выйти в финал Суперкубка

Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступают португальские знаменитости Криштиану Роналду и Жуан Феликс, сумел обыграть "Аль-Иттихад" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Матч, который прошел в Гонконге, завершился со счетом 2:1 в пользу бронзового призера саудовского чемпионата.

За "Аль-Наср" отличились Садио Мане и Жуан Феликс, которому результативный пас отдал Роналду. У "Аль-Иттихада" голом отметился Стивен Бергвейн.

Стоит отметить, что победители полуфинального поединка заканчивали игру вдесятером. На 25-й минуте этой встречи арбитр удалил Мане за удар ногой в живот вратаря "Аль-Иттихада".

Теперь в финале данного турнира 23 августа "Аль-Наср" встретится с победителем другого противостояния между "Аль-Ахли" и "Аль-Кадисией".

Тем временем в ночь на 21 августа алматинский "Кайрат" сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против шотландского "Селтика".