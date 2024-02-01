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Кто возглавил рейтинг самых популярных футбольных клубов мира

Футбол Самый популярный клуб Фото: Instagram/realmadrid
Каждый фанат футбола на вопрос о самом популярном клубе сразу похвалит свою команду. Но на этот счет у экспертов FourFourTwo есть свое мнение, вследствие чего был собран список самых продвинутых клубов мира, сообщает Zakon.kz.

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При составлении данного списка специалисты FourFourTwo учитывали все стороны, которые популяризует тот или иной клуб в мировом пространстве. Сюда входили история, завоеванные трофеи, фанатская армия, размер стадиона, доходы и рейтинг команды в социальных сетях.

Учитывая все эти факторы, на первом месте оказался мадридский "Реал", самый титулованный клуб планеты. "Галактикос" победил в конкурсе среди 32 команд мира.

Футбол Рейтинг клубов

Фото: Instagram/fcbarcelona

Экс-клуб аргентинца Лионеля Месси, каталонская "Барселона" в этом рейтинге заняла второе место, опередив бывший коллектив Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед". В топ-5 включены мюнхенская "Бавария" и "Ливерпуль" из Англии.

В лучшую десятку самых популярных команд также вошли три представителя Италии – "Ювентус", "Милан" и "Интер", и две британские дружины – "Манчестер Сити" и "Челси".

Футбол Возвращение вратаря

Фото: Instagram/thibautcourtois

Тем временем появилась еще одна радостная весть для фанатов королевского клуба. Основной голкипер "Реала" Тибо Кубруа, получивший разрыв крестообразных связок, может уже через два месяца сыграть в официальном матче, передает Mundo Deportivo.

31-летний вратарь начал первые восстановительные занятия на базе "сливочных", и по мнению врачей, может сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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