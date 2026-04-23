Вышел рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире
Фото: Instagram/realmadrid
Издание Sportico составило рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире, сообщает Zakon.kz.
22 апреля издание выпустило свой ежегодный рейтинг 50 самых дорогих футбольных клубов. Первое место сохранил мадридский "Реал", который оценили в 7,7 млрд долларов.
В топ-5 также входят:
- испанская "Барселона" с 6,65 млрд долларов;
- английский "Манчестер Юнайтед" с 6,47 млрд долларов;
- немецкая "Бавария" с 5,78 млрд долларов;
- английский "Ливерпуль" с 5,74 млрд долларов.
Общая стоимость 50 самых дорогих футбольных клубов составляет 95,5 млрд долларов.
"Это на 11% больше, чем в прошлом году и самый большой годовой прирост за всю историю рейтинга", – отмечают составители рейтинга.
New 50 most valuable soccer clubs from @Sportico:— Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) April 22, 2026
▪️@realmadrid #1 at $7.7B
▪️Avg value: $1.91B
▪️Avg gain +11%; biggest in 4 years, but trails every other major sport's league
▪️Cutoff: $675M, up from $610M
▪️Teams from 9 leagues in top 50
▪️League breakdown: 18 MLS, 16 EPL, 5… pic.twitter.com/gfn9ARADU1
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript