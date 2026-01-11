Казахстанец завоевал "бронзу" этапа Кубка мира по пара биатлону

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пара биатлону, который проходит в Германии. В спринтерской гонке на дистанции 7,5 км в классе LW12 он показал результат 22:09.1, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 января сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Победителем гонки стал представитель сборной Китая Лиу Менгтао с результатом 21:09.6. Серебряную медаль также завоевал китайский спортсмен Мао Джангву, финишировавший за 21:22.9.

В этой же дисциплине казахстанец Сергей Усольцев занял 11-е место, Юрий Березин финишировал 13-м. В классе LW6 казахстанский спортсмен Александр Герлиц завершил гонку на 4-й позиции.

"Данный этап Кубка мира является квалификационным соревнованием к зимним Паралимпийским играм Милан–Кортина 2026. Впереди у национальной сборной Казахстана есть несколько отборочных этапов, а именно этап Кубка мира по пара лыжным гонкам, который пройдет с 14 по 18 января в Финстерау (Германия), а также этап Кубка мира по пара биатлону и пара лыжным гонкам с 22 января по 1 февраля в Якушыце (Польша). Основная задача команды на предстоящих стартах – продемонстрировать высокие результаты, улучшить рейтинговые позиции и побороться за получение лицензий на зимние Паралимпийские игры", – отметил главный тренер национальной сборной Казахстана по пара лыжным гонкам и пара биатлону Василий Коломиец.

Этап Кубка мира по пара биатлону проходит с 8 по 11 января в зимнем спортивном центре Нотшрай. В соревнованиях принимают участие около 70 спортсменов из 17 стран мира.

