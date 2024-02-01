Сменится ли лидер чемпионата Испании?

Первого февраля "Реал" проведет перенесенный матч 20-го тура Примеры против соседей из "Хетафе". А в АПЛ "Манчестер Юнайтед" отправится в гости к набравшему ход "Вулверхэмптону".

Ла Лига. 20-й тур. "Хетафе" – "Реал Мадрид". 2 февраля, 02:00 (время Астаны)

Из-за участия в Суперкубке Испании матч 20-го тура Примеры с "Хетафе" "Реал" проводит уже в феврале. Это очень важная встреча в первую очередь для "сливочных", ведущих ожесточенную борьбу за лидерство с "Жироной".

Сейчас "галактикос" отстают от каталонских выскочек на одно очко, имея при этом игру в запасе – эту самую, против соседей из столичного пригорода. "Хетафе" же спокойно живет себе в середине турнирной таблицы: вылет ему не грозит, но и до зоны еврокубков "темно-синим" вряд ли добраться.

Однако попортить нервы несравненно более именитым соседям – святое дело. Да, "Реал" считается фаворитом в каждом матче любого испанского турнира, однако неписанных законов дерби никто не отменял, и "Королевскому клубу" зачастую приходится труднее всего именно в противостоянии с земляками – "Атлетико" и, в чуть меньшей степени, "Хетафе".

Из четырех предыдущих очных дуэлей лишь одну "Реал" выиграл с перевесом более чем в один мяч. А в двух матчах до этого и вовсе не смог победить. Так что рассчитывать на выход в лидеры таблицы по умолчанию после "дерби" команде Карло Анчелотти очень опасно.

Тем не менее эксперты Olimpbet практически не сомневаются в успехе "галактикос": П1 – 6.31, Х – 4.24, П2 – 1.54. А наиболее вероятный счет матча на арене "Колисеум Альфонсо Перес", по мнению самого популярного букмекера страны, победа гостей 1:0 с кэфом 6.39.

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Фото: Olimpbet

АПЛ. 22-й тур. "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед". 2 февраля, 02:15

К очной встрече второго круга АПЛ "волки" и "красные дьяволы" подходят фактически соседями турнирной таблицы, занимая 11-е и 9-е места соответственно. Между ними всего три очка разницы в пользу манкунианцев. Поэтому нетрудно подсчитать, что в случае домашней победы "Вулверхэмптон" настигнет МЮ и даже будет впереди по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

И ведь такой исход вполне вероятен: "Вулвз" сейчас на ходу, у них беспроигрышная серия из четырех матчей, в которых они набрали десять очков. Для сравнения: "Манчестер Юнайтед" за аналогичный отрезок разжился лишь четырьмя баллами.

Правда, статистка личного противостояния сильно не в пользу "волков", они всего однажды одолели "красных дьяволов" в десяти предыдущих попытках, да и то – не на своем поле. В родных же стенах "Вулверхэмптон" не знает побед над МЮ почти пять лет, с марта 2019-го.

Но на этот раз аналитики Olimpbet не видят фаворита в противостоянии коллективов Эрика тен Хага и Гари О'Нила: П1 – 2.71, Х – 3.5, П2 – 2.56. При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч на "Молине" будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.06, Б – 1.75.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.