#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Спорт

"МЮ" разгромил "Вулверхэмптон" и приблизился к списку топ-5 АПЛ

Футбол Победа АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:01 Фото: x/ManUtd
В ночь на 9 декабря футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 4:1 в заключительном матче 15-го тура АПЛ, сообщает Zakon.kz.

Героем гостевого поединка стал Бруну Фернандеш, который сделал дубль и отдал голевую передачу.

Португалец открыл счет в середине первого тайма. Однако хозяева еще до перерыва восстановили равновесие усилиями Жан-Рикнер Белльгарда.

Отдыхом сполна воспользовались "манкунианцы", и в начале второго тайма Бриан Мбемо снова вывел гостей вперед. Затем Мэйсон Маунт и Бруну поставили жирную точку в этой игре – 4:1.

Благодаря этому успеху "Юнайтед" немного поправил свое турнирное положение и поднялся на шестое место в АПЛ после игр 15-го тура.

"Большую часть времени играли хорошо, доволен вторым таймом, пытался донести до игроков, что у нас есть 45 минут, чтобы завоевать три важнейших очка. Нам нужно сосредоточиться не только на том, чтобы забивать, но и на защите наших ворот. Маунт – очень хороший игрок и усердно работает. Он знает, что иногда ему нужно начинать на скамейке запасных. У меня одна цель, мы должны набирать больше очков. Но этот матч в прошлом, давайте сосредоточимся на будущем".Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Сейчас подопечные Рубена Аморима набрали 25 очков и отстают от лидера "Арсенала" на восемь баллов. Выше "красных дьяволов" стоят еще "Ман Сити" (31), "Астон Вилла" (30), "Кристал Пэлас" (26) и "Челси" (25).

А вот будущий оппонент "Кайрата" в Лиге чемпионов – "Арсенал" в прошедшем туре АПЛ удивил, прервав свою беспроигрышную серию из 18 встреч.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Арсенал" победил "МЮ" с лучшим результатом сезона в АПЛ
12:00, 05 декабря 2024
"Арсенал" победил "МЮ" с лучшим результатом сезона в АПЛ
"Арсенал" одержал уверенную победу в матче АПЛ
03:20, 02 января 2025
"Арсенал" одержал уверенную победу в матче АПЛ
"Челси" победил "Тоттенхэм" и сохранил шансы на "бронзу" АПЛ
10:30, 04 апреля 2025
"Челси" победил "Тоттенхэм" и сохранил шансы на "бронзу" АПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: