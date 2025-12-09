"МЮ" разгромил "Вулверхэмптон" и приблизился к списку топ-5 АПЛ

В ночь на 9 декабря футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 4:1 в заключительном матче 15-го тура АПЛ, сообщает Zakon.kz.

Героем гостевого поединка стал Бруну Фернандеш, который сделал дубль и отдал голевую передачу.

Португалец открыл счет в середине первого тайма. Однако хозяева еще до перерыва восстановили равновесие усилиями Жан-Рикнер Белльгарда.

Отдыхом сполна воспользовались "манкунианцы", и в начале второго тайма Бриан Мбемо снова вывел гостей вперед. Затем Мэйсон Маунт и Бруну поставили жирную точку в этой игре – 4:1.

Благодаря этому успеху "Юнайтед" немного поправил свое турнирное положение и поднялся на шестое место в АПЛ после игр 15-го тура.

"Большую часть времени играли хорошо, доволен вторым таймом, пытался донести до игроков, что у нас есть 45 минут, чтобы завоевать три важнейших очка. Нам нужно сосредоточиться не только на том, чтобы забивать, но и на защите наших ворот. Маунт – очень хороший игрок и усердно работает. Он знает, что иногда ему нужно начинать на скамейке запасных. У меня одна цель, мы должны набирать больше очков. Но этот матч в прошлом, давайте сосредоточимся на будущем". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Сейчас подопечные Рубена Аморима набрали 25 очков и отстают от лидера "Арсенала" на восемь баллов. Выше "красных дьяволов" стоят еще "Ман Сити" (31), "Астон Вилла" (30), "Кристал Пэлас" (26) и "Челси" (25).

А вот будущий оппонент "Кайрата" в Лиге чемпионов – "Арсенал" в прошедшем туре АПЛ удивил, прервав свою беспроигрышную серию из 18 встреч.