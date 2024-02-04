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Азат Максум сокрушительно проиграл американцу Чарльзу Джонсону

Азат Максум сокрушительно проиграл американцу Чарльзу Джонсону Фото: https://t.me/sportilinet
28-летний казахстанский боец Азат Максум потерпел поражение на турнире UFC Fight Night (UFC Vegas 85) в Лас-Вегасе. Его соперник американский боец Чарльз Джонсон выиграл единогласным решением судей, сообщает Zakon.kz

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Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Чарльз Джонсон одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Азат Максум потерпел первое поражение.

Максум дебютировал в UFC 15 июля 2023 года с победы раздельным решением над Тайсоном Нэмом. Он выступает в наилегчайшем весе (57 кг).

Ранее мы писали о том как наш файтер готовился к бою.


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