Азат Максум сокрушительно проиграл американцу Чарльзу Джонсону

28-летний казахстанский боец Азат Максум потерпел поражение на турнире UFC Fight Night (UFC Vegas 85) в Лас-Вегасе. Его соперник американский боец Чарльз Джонсон выиграл единогласным решением судей, сообщает Zakon.kz

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Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Чарльз Джонсон одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Азат Максум потерпел первое поражение.

HUGE win for @InnerGMMA 👏



He comes out of this one with the UD victory! #UFCVegas85 pic.twitter.com/i0mmwuC3Uz — UFC (@ufc) February 3, 2024

Максум дебютировал в UFC 15 июля 2023 года с победы раздельным решением над Тайсоном Нэмом. Он выступает в наилегчайшем весе (57 кг).

Ранее мы писали о том как наш файтер готовился к бою.



