Азат Максум сокрушительно проиграл американцу Чарльзу Джонсону

Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Чарльз Джонсон одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Азат Максум потерпел первое поражение.

HUGE win for @InnerGMMA 👏



He comes out of this one with the UD victory! #UFCVegas85 pic.twitter.com/i0mmwuC3Uz