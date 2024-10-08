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Ангелина Лукас записала видеообращение

Ангелина Лукас записала видеообращение, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 12:12 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас, которая в минувшие выходные завоевала титул чемпионки мира по версии IBO, записала видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Самая сексуальная боксерша Казахстана заявила, что прилетит на Родину в 14:40 (по времени Астаны).

"Бой был сложный, потому что соперница – опытная, и она пыталась пробовать в ринге все, делать совершенно все для победы и даже нарушала правила (бить по затылку и так далее). Кто-то пишет, что я ее укусила, но то, что я укусила – это ничто по сравнению с тем, когда человек пытался бить по затылку просто без остановки", – сказала Ангелина Лукас в видео, которое опубликовала в своем Instagram 7 октября 2024 года.

Но, по словам спортсменки, она сделала все для победы.

"И в конце поединка я показала, что я не только могу просто боксировать, что я могу и рубиться и могу перерубить, и я это сделала... Моя цель – стать абсолютной чемпионкой мира. Вы видите, что я не ищу легких путей. Каждый мой соперник – очень серьезный. В этот раз я победила чемпионку мира по версии WBO".Ангелина Лукас

Боксерша уточнила, что через месяца 1,5-2 она снова выйдет на ринг до конца этого года.

"Всех люблю", – заключила Ангелина Лукас.

Поклонники вновь осыпали Лукас поздравлениями:

  • "Победителей не судят! Ангелина мощь! Мы тобой гордимся".
  • "Да хоть скушай, а не кусай! Главное – ты победила! Молодец!"
  • "Семь боев за год! Ангелинка перепрыгнула всех мужиков чемпионов".
  • "Пусть завистники поперхнутся завистью и желчью, ты лучшая, ты наша, родная".

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Напомним, 6 октября 2024 года Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), где провела бой за звание чемпионки мира. Казахстанская боксерша встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес. Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на 10 раундов по две минуты и закончился победой боксерши из Казахстана решением судей. Таким образом, Ангелина Лукас одержала 11-ю победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии IBO, а Дебора Анаи Лопес потерпела третье поражение на профи-ринге.

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