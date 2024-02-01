Казахстанская боксерша Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас (6-1, 3 КО) одержала досрочную победу в поединке с пакистанкой Ромой Юсаф (5-1-1, 2 КО), сообщает Zakon.kz

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Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился уже в первом - победой Лукас нокаутом.

Ангелина Лукас выиграла шестой бой в профессиональной карьере и завоевала второстепенный чемпионский пояс WIBA. Ранее она также выигрывала титулы WBC International и UBO.





На своей странице в Instagram Лукас поблагодарила за поединок свою соперницу Рому Юсаф, отметив, что она легенда своей страны, Пакистана. Первая женщина-профессионал, которая имеет такой высочайший рейтинг в профессионалах.

"Она вышла со мной в бой с рекордом 5-0-1, не допустив ни одного поражения! И сегодня мы написали историю и боролись за звание чемпиона мира. Респект", - написала Лукас.

Но главное, о чем заявила Лукас после боя, это то что ее цель стать абсолютной чемпионкой.

"Всем Ассалам Алейкум, Казахстан! Я знаю, что вы не спите, ждете новостей и видео! Я всех вас очень люблю и хочу сообщить радостную новость, мы сделали это! Сегодня я завоевала второй титул чемпионки мира и моя цель стать абсолютной чемпионкой! Алга Казахстан!"



