Футболисты Кот-д'Ивуара сотворили подвиг и вышли в полуфинал КАН-2024

На Кубке африканских наций прошли 4 матча стадии четвертьфинала, по итогам которых определились все полуфиналисты, которые дальше разыграют медали данных соревнований. Одними из героев 1/4 финала стали хозяева турнира, которые заработали путевку, играя в меньшинстве, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Кот-д'Ивуара при поддержке родных трибун продемонстрировала невероятный матч, одержав волевую победу над командой Мали, плюс играя на одного футболиста меньше. В начале данного поединка хозяев от неминуемого гола спас их вратарь – Яхья Фофана отразил пенальти Адамы Траоре и сохранил "слонам" равновесие до перерыва.





Фото: Instagram/caf_online

Однако ивуарийцы вскоре остались в меньшинстве, защитник Одилон Коссуну получил вторую желтую карточку и покинул поле. А на 72-й минуте Нене Доржеле забил за малийцев и вывел их вперед. Доблестные "слоны" с финальным свистком арбитра сумели сравнять счет благодаря Симону Адингре.



А на последних секундах дополнительного времени героем этой битвы стал Умар Диакете, который ударом пяткой на 119-й минуте принес победу Кот-д'Ивуару, а с ней и путевку в полуфинал Кубка Африки.

В других матчах 1/4 финала Нигерия победила Анголу – 1:0, ДР Конго переиграла Гвинею – 3:1, ЮАР была сильнее Кабо-Верде – 0:0, по пенальти – 2:1.

Полуфиналы КАН-2024 пройдут 7 февраля, где Нигерия встретится с ЮАР, а Кот-д`Ивуар сыграет с Конго.