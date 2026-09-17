Данияр Елеусинов заявил о начале лечения от алкогольной зависимости

Казахстанский боксер-профессионал, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Азиатских игр Данияр Елеусинов рассказал о начале курса лечения, сообщает Zakon.kz.

Находящийся в США спортсмен 17 сентября 2026 года опубликовал в Instagram видео из больничной палаты, на котором рассказал, что начал лечение.

"Вот я начал сейчас лечение. Не только капельницей, а целиком, комплексное. Думаю, со мной все будет хорошо. Поэтому не обращайте внимания на те вещи, может кого-то обидел, громкие слова какие-то сказал. С кем не бывает. У меня вот плохая привычка – выходить в эфир. Но, я думаю, больше этого не будет, потому что я серьезно настроен избавиться от этого недуга. Скоро буду в строю – снова прежний Данияр, веселый, счастливый, вернется", – рассказал он.

9 июля 2026 года стало известно, что нетрезвый Данияр Елеусинов попал в ДТП в Астане. По итогам рассмотрения административного дела суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Позже полиция показала видео того, что боксер устроил за рулем. После случившегося Елеусинов откровенно признался в проблемах с алкоголем – тяга у него появилась после победы на Олимпиаде-2016 и со временем переросла в зависимость.