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Спорт

Данияр Елеусинов заявил о начале лечения от алкогольной зависимости

казахстанский боксер Данияр Елеусинов, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 16:07 Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Казахстанский боксер-профессионал, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Азиатских игр Данияр Елеусинов рассказал о начале курса лечения, сообщает Zakon.kz.

Находящийся в США спортсмен 17 сентября 2026 года опубликовал в Instagram видео из больничной палаты, на котором рассказал, что начал лечение.

"Вот я начал сейчас лечение. Не только капельницей, а целиком, комплексное. Думаю, со мной все будет хорошо. Поэтому не обращайте внимания на те вещи, может кого-то обидел, громкие слова какие-то сказал. С кем не бывает. У меня вот плохая привычка – выходить в эфир. Но, я думаю, больше этого не будет, потому что я серьезно настроен избавиться от этого недуга. Скоро буду в строю – снова прежний Данияр, веселый, счастливый, вернется", – рассказал он.

9 июля 2026 года стало известно, что нетрезвый Данияр Елеусинов попал в ДТП в Астане. По итогам рассмотрения административного дела суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Позже полиция показала видео того, что боксер устроил за рулем. После случившегося Елеусинов откровенно признался в проблемах с алкоголем – тяга у него появилась после победы на Олимпиаде-2016 и со временем переросла в зависимость.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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