Полуфинал Кубка Италии и лондонское дерби в АПЛ

Olimpbet дает аналитику на главные футбольные события вторника.

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч. "Ювентус" – "Лацио". 3 апреля, 00:00 (время Астаны)

Только в минувшую субботу эти же соперники выясняли между собой отношения в рамках 29-го тура Серии А. Спустя трое суток им предстоит первая встреча на полуфинальной стадии Кубка Италии.

Битва в чемпионате осталась за "Лацио", победу которому принес единственный гол, забитый Адамом Марушичем на третьей компенсированной минуте матча. При этом вряд ли можно утверждать, что римлянам повезло.

Они превзошли "Ювентус" по всем основным статистическим показателям: чаще били по воротам (16-9), подали больше угловых (7-2), имели солидное преимущество по владению мячом (65-35%).

И вообще, есть все основания утверждать, что "старая синьора" находится в серьезном кризисе. Туринцы не могут выиграть на протяжении четырех матчей кряду, потерпев в них два поражения и столько же раз расходившись миром с соперниками.

Да и против "лациале" "бьянконери" в последнее время действуют не слишком убедительно: лишь одна победа в трех предыдущих очных встречах, тогда как у римлян их две.

Однако, несмотря на все эти расклады, эксперты Olimpbet видят в "Ювентусе" безоговорочного фаворита первого полуфинального матча с "Лацио": П1 – 1.8, Х – 3.37, П2 – 5.15.

Букмекер №1 в Казахстане полагает, что у "старой синьоры" заметно больше шансов на успех и по сумме двухраундового противостояния: проход "Ювентуса" – 1.56, проход "Лацио" – 2.44.

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Фото: Olimpbet

АПЛ. 31-й тур. "Вест Хэм Юнайтед" – "Тоттенхэм Хотспур". 3 апреля, 00:15

31-й тур английской Премьер-лиги пройдет посреди недели и растянется на три дня. Центральным событием первого из них станет лондонское дерби с участием "Вест Хэма" и "Тоттенхэма".

Столичных соседей разделяют в таблице всего две позиции: "шпоры" идут пятыми, "молотобойцы" – седьмыми. Но эта близость обманчива, так как "Хотспур" опережают "Юнайтед" на 12 очков, да еще и имеют матч в запасе перед ними.

"Тоттенхэму" победа в дерби намного важнее с турнирной точки зрения. Команда Ангелоса Постекоглу ведет заочную борьбу с "Астон Виллой" за место в зоне Лиги чемпионов. Тогда как коллектив Дэвида Мойеса имеет на попадание в главный еврокубок совсем незначительные шансы.

Однако мотивация мотивацией, а предыдущая личная встреча, состоявшаяся 7 декабря в 15-м туре АПЛ, завершилась поражением "шпор" на своем поле. Причем победа "молотобойцев" получилась волевой.

Но сейчас аналитики Olimpbet считают, что у номинальных гостей есть отличные шансы на реванш: П1 – 3.2, Х – 4.23, П2 – 2.02.

При этом, согласно кэфам букмекера, матч на "Олимпийском" стадионе Лондона, вероятнее всего, будет "верховым": Тотал (2.5) мен – 3.03, Тотал (2.5) бол – 1.37.

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