Нурлыхан Шархан завоевал "бронзу" престижного турнира по дзюдо в Париже
Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Париже, сообщает Zakon.kz.
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!
По информации НОК РК, он стал третьим в весовой категории до 100 килограммов.
"В схватке за бронзовую награду казахстанец оказался сильнее Даниэля Эйча из Швейцарии. Оппонент заработал три предупреждения – Шархан автоматически стал победителем противостояния", – говорится в сообщении.
Ранее казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером проходящего в Португалии мирового Гран-при.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript