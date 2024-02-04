Нурлыхан Шархан завоевал "бронзу" престижного турнира по дзюдо в Париже

Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Париже, сообщает Zakon.kz.

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По информации НОК РК, он стал третьим в весовой категории до 100 килограммов.

"В схватке за бронзовую награду казахстанец оказался сильнее Даниэля Эйча из Швейцарии. Оппонент заработал три предупреждения – Шархан автоматически стал победителем противостояния", – говорится в сообщении.

Ранее казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером проходящего в Португалии мирового Гран-при.