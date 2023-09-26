Еще одну бронзу на Азиатских играх принес Казахстану дзюдоист Нурлыхан Шархан

Дзюдоист Нурлыхан Шархан занял третье место в весовой категории до 100 кг и пополнил копилку сборной Казахстана еще одной бронзовой медалью на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийский комитет, в поединке за "бронзу" Нурлыхан Шархан сошелся с Йон Хун Воном из Южной Кореи и одержал верх. Теперь в активе сборной Казахстана уже восемь наград – две серебряные медали и шесть бронзовых.

"Ранее второй стала дзюдоистка Абиба Абужакынова и команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд", – напомнили в комитете.

За успехами казахстанских спортсменов на Азиаде-2023 следите здесь.