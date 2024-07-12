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На Олимпийские игры в Париже продали рекордное количество билетов

Париж-2024 Олимпиада Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 11:30 Фото: Instagram/paris2024
Летние Олимпийские игры в Париже уже вошли в историю, так как организаторы будущих соревнований продали рекордное количество билетов – 8,6 млн. Это на 300 тысяч больше, чем было реализовано на Играх 1996 года, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространил глава Оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге, отметив, что это еще не окончательные цифры. 

"Прежний рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте – 8,3 миллиона билетов, а мы преодолели эту планку. Реализовали 8,6 миллиона билетов на наши состязания и более миллиона на Паралимпийские игры. Гордимся новым рекордом, но мы все еще можем добиться большего". Председатель Оргкомитета Париж-2024 Тони Эстанге

По прогнозам французской стороны, общее количество зрителей может увеличиться до 10 миллионов на спортивные мероприятия, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. И до 3,4 миллиона – на Паралимпийские игры (28 августа – 8 сентября).

Париж-2024 Рекорд Продажи, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 11:30

Фото: Instagram/paris2024

Тем временем 11 июля Казахстан в лице стрелка Севды Алиевой завоевал 21 лицензию на Паралимпийские игры в Париж.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев вручил Государственный флаг членам сборной Казахстана, которые примут участие в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

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