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"Реал" и Мбаппе договорились не сообщать о переходе до конца сезона

Реал и Мбаппе договорились не сообщать о переходе до конца сезона Фото: Instagram/k.mbappe
Испанский футбольный клуб "Реал" и французская звезда ПСЖ Килиан Мбаппе предварительно пришли к соглашению не разглашать условия его перехода в Мадрид, пока не завершится европейский футбольный сезон, сообщает Zakon.kz.

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По информации El Debate, стороны не планируют раньше времени сообщать о подписании контракта, пока не финишируют первенства Испании и Франции. По сведениям источника, причин здесь две, не хотят слышать возмущения парижских болельщиков в адрес футболиста и проявить уважение к ПСЖ.

Футбол Переход Реал

Фото: Instagram/k.mbappe

По предварительным данным, Мбаппе может получить почти 100 млн евро за переход в "Реал" сроком до 2030 года. В Испании он сможет зарабатывать 32 млн евро за сезон, плюс 60% доходов от своих имиджевых прав.

Как прогнозируют эксперты, французский форвард и "Галактикос" могут заработать 165 млн евро за первый сезон, а в дальнейшем данная цифра возможно возрастет, если количество трофеев увеличится.

Футбол Переход Реал

Фото: Instagram/k.mbappe

Как пишет источник, самой главной целью перехода Килиана в "Реал" называют именно завоевания титулов, а не финансовая сторона. 

Килиан Мбаппе стремится получить "Золотой мяч", а в составе ПСЖ пока его цели не достигнуты. А через "сливочных" он хочет добиться данного признания. Нападающий еще два года назад хотел перебраться в Мадрид, но послушался матери и выбрал более выгодный финансовый контракт. 

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Реал Мадрид Мбаппе Килиан
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