Игрок сборной Хорватии и капитан "Ахмата" пополнил состав "Кызылжара"

Футбольный клуб из Петропавловска "Кызылжар" пригласил в свои ряды 34-летнего защитника Зорана Нижича из РПЛ, с опытом игры в сборной Хорватии, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба североказахстанской команды, опытный хорватский игрок обороны начинал свою карьеру у себя на Родине, в коллективе "ХНК Змай". Затем перебрался в бельгийский "Брюссель", спустя время вернулся в Хорватию, где надел майку "Хайдука".

Нужно отметить, что Зоран последние пять лет защищал честь "Ахмата" из Грозного (Россия), где был одноклубником футболиста сборной Казахстана Марата Быстрова и носил капитанскую повязку.

В активе экс-игрока сборной Хорватии 86 матчей в российской Премьер-лиге и 22 игры в Лиге Европы. Стоимость хорватского защитника на футбольном рынке оценивают в 300 тыс. евро.