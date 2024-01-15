Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ФК "Кайрат" арендовал игрока сборной Узбекистана

Футбол Аренда Кайрат Фото: Instagram/fcnizhnynovgorod
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о переходе 22-летнего защитника сборной Узбекистана Иброхимхалила Юлдошева из российской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Узбекский игрок перешел в "Кайрат" из команды "Нижний Новгород" на правах аренды до конца 2024 года с возможностью выкупа. Юлдошев является воспитанником ташкентского "Пахтакора".

В 2019 году Иброхимхилал удостоился звания чемпиона Узбекистана в составе известного коллектива из Ташкента, а в 2021-м стал обладателем Суперкубка страны. Помимо этого, защитник на родине выступал за "Бунёдкор".

Летом 2021 года Юлдошев перебрался в российский клуб "Нижний Новгород", где выступал по сей день. За нижегородцев узбекский защитник провел 63 матча, забил 3 мяча и выполнил 5 голевых передач.

В свои 22 года футболист сыграл уже 16 матчей в составе национальной сборной Узбекистана и отметился одним голом. А осенью 2023-го стал бронзовым призером Азиатских игр в составе Олимпийской сборной Узбекистана, приняв участие во всех матчах.

Читайте также

спорт
"Барыс" проиграл четвертый подряд матч КХЛ
Сможет ли отдохнувший "Барыс" отыграться
Сможет ли отдохнувший "Барыс" отыграться
Хоккей Встреча Лада
ХК "Барыс" начинает домашнюю серию из четырех матчей в КХЛ
Куандык Шынасилов
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
Режим ЧС планируют объявить в Темиртау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: