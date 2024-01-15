ФК "Кайрат" арендовал игрока сборной Узбекистана

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о переходе 22-летнего защитника сборной Узбекистана Иброхимхалила Юлдошева из российской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

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Узбекский игрок перешел в "Кайрат" из команды "Нижний Новгород" на правах аренды до конца 2024 года с возможностью выкупа. Юлдошев является воспитанником ташкентского "Пахтакора".

В 2019 году Иброхимхилал удостоился звания чемпиона Узбекистана в составе известного коллектива из Ташкента, а в 2021-м стал обладателем Суперкубка страны. Помимо этого, защитник на родине выступал за "Бунёдкор".

Летом 2021 года Юлдошев перебрался в российский клуб "Нижний Новгород", где выступал по сей день. За нижегородцев узбекский защитник провел 63 матча, забил 3 мяча и выполнил 5 голевых передач.

В свои 22 года футболист сыграл уже 16 матчей в составе национальной сборной Узбекистана и отметился одним голом. А осенью 2023-го стал бронзовым призером Азиатских игр в составе Олимпийской сборной Узбекистана, приняв участие во всех матчах.