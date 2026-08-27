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Спорт

Звездный вратарь сборной Хорватии Ливакович перешел в "Барселону"

Футбол Переход Барса, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:56 Фото: Instagram/FCBarcelona
27 августа каталонский футбольный клуб "Барселона" объявил о переходе голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича из турецкого "Фенербахче", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "блауграны", с 31-летним игроком подписан контракт на четыре сезона, до 30 июня 2030 года.

Свою профессиональную карьеру Ливакович начал в молодежных академиях хорватских клубов "Задар" и "Загреб".

В сезоне-2012/2013 он стал полноценным футболистом "Загреба", затем подписал договор с загребским "Динамо", где отыграл семь сезонов.

В составе 25-кратных чемпионов Хорватии Доминик провел 295 матчей, в 137 из них оставил свои ворота в неприкосновенности, плюс семь раз выиграл первенство своей страны.

Благодаря своему мастерству он в 2023 году перешел в "Фенербахче", а прошлый сезон провел в испанской "Жироне" на правах аренды, но не сыграл там ни одной игры.

В зимнее трансферное окно Ливакович временно вернулся в загребское "Динамо" и помог родной команде завоевать чемпионский титул.

А на днях был назван самый лучший тренер в истории английской Премьер-лиги.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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