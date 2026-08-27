Звездный вратарь сборной Хорватии Ливакович перешел в "Барселону"
Как передает пресс-служба "блауграны", с 31-летним игроком подписан контракт на четыре сезона, до 30 июня 2030 года.
Свою профессиональную карьеру Ливакович начал в молодежных академиях хорватских клубов "Задар" и "Загреб".
В сезоне-2012/2013 он стал полноценным футболистом "Загреба", затем подписал договор с загребским "Динамо", где отыграл семь сезонов.
В составе 25-кратных чемпионов Хорватии Доминик провел 295 матчей, в 137 из них оставил свои ворота в неприкосновенности, плюс семь раз выиграл первенство своей страны.
Благодаря своему мастерству он в 2023 году перешел в "Фенербахче", а прошлый сезон провел в испанской "Жироне" на правах аренды, но не сыграл там ни одной игры.
В зимнее трансферное окно Ливакович временно вернулся в загребское "Динамо" и помог родной команде завоевать чемпионский титул.
А на днях был назван самый лучший тренер в истории английской Премьер-лиги.