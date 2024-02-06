"Кошачье" дерби в Астане и битва лидеров в Омске

Шестого февраля в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги "Барыс" в Астане примет хабаровский "Амур", а в Омске встретятся местный "Авангард" и СКА из Санкт-Петербурга.

"Барыс" (Астана) – "Амур" (Хабаровск). 6 февраля, 19:30 (время Астаны)



Обе команды не входят в кубковую восьмерку Востока. Однако если у клуба из Астаны остались лишь математические шансы на попадание в плей-офф, то у хабаровчан они вполне реальные – отставание дальневосточной команды от восьмого места в конференции критическим не выглядит.

"Барыс" же, откровенно говоря, давно уже смотрится обреченным, чему свидетельство – ужасная серия из семи поражений в "регулярке". Последнее из которых казахстанская команда потерпела от "Амура", проиграв четвертого февраля по буллитам (2:3 Б).

Смогут ли "тигры" повторно одолеть "барсов" на их территории? Когда-то "Амур" считался довольно удобным соперником для "Барыса", однако вот уже четыре встречи подряд казахстанцы не могут взять верх над коллективом из Хабаровска.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet видят в команде Андрея Мартемьянова явного фаворита: Победитель матча: "Барыс" – 2.49, "Амур" – 1.53.

А вероятность того, что новая встреча этих противников в Астане опять не ограничится часом основного времени, букмекер № 1 в Казахстане оценивает кэфом 3.93.

Голосуйте за Olimpbet на Metaratings Top Awards! Букмекер №1 в Казахстане номинирован в нескольких категориях Национальной премии в области спорта и бизнеса. Отдайте голоса за компанию, которая заботится о своих клиентах и на деле развивает спортивную индустрию страны.

"Авангард" (Омск) – СКА (Санкт-Петербург). 6 февраля, 19:30

Фото: Olimpbet

Питерские "армейцы" – лидеры Западной конференции и главные претенденты на победу в Кубке Гагарина по мнению самого популярного букмекера страны, их коэффициент на победу в плей-офф составляет 3.9.



"Авангард" входит в группу основных конкурентов СКА, наряду с "Металлургом", "Ак Барсом", "Локомотивом" и московским "Динамо": шансы этих пяти команд на завоевание трофея оцениваются кэфом 8.

Однако именно "ястребы" прямо сейчас – потенциальные лидеры не только Востока, но и всей Континентальной хоккейной лиги, а в случае выигрыша у клуба из Санкт-Петербурга омичи возглавят сводную таблицу КХЛ уже без всяких условностей.

И ведь такой исход событий вполне вероятен, учитывая, что из пяти предыдущих очных дуэлей между "Авангардом" и СКА лишь одна осталась за клубом с берегов Невы. Сибиряки успели обыграть питерцев уже и по ходу текущего сезона, причем на их льду, со счетом 5:3.

Впрочем, аналитики Olimpbet полагают, что в ближайшей встрече шансов на успех больше у команды Романа Ротенберга. Победитель матча: "Авангард" – 1.97, СКА –1.82.

При этом самый надежный букмекер Казахстана полагает, что в омской игре будет заброшено не менее пяти шайб: Тотал (4.5) бол – 1.56.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.