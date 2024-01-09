"Кошачье дерби" в Казани и битва лидеров конференций в Магнитогорске
Фото: Olimbet
Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи вторника в КХЛ. В регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" примет "Барыс", а "Металлург" встретится с "Локомотивом".
"Ак Барс" (Казань) – "Барыс" (Астана). 9 января, 22:30 (время Астаны)
После яркого всплеска из четырех побед подряд казахстанская команда потерпела два поражения и вернулась на дно турнирной таблицы. По потерянным очкам "Барыс" – снова худший клуб Востока.
"Ак Барс" же, напротив, прервал серию неудач и выиграл три последних матча "регулярки". И хотя казанцы по-прежнему находятся лишь на седьмом месте в конференции, свое положение они заметно поправили и потенциально уже входят в число сеяных команд.
Чего ждать любителем хоккея от третьего "кошачьего дерби" в сезоне-2023/24, учитывая, что два предыдущих закончились уверенными победами клуба из столицы Татарстана – 5:3 и 3:0?
По всем параметрам команда Зинэтулы Билялетдинова – безоговорочный фаворит встречи с коллективом Олега Болякина. Такого же мнения придерживаются и аналитики Olimpbet. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.26, "Барыс" – 3.82. Более того, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, весьма вероятен выигрыш хозяев с преимуществом минимум в две шайбы: Ф1(-1.5) – 1.78.
А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.
Фото: Olimbet
"Металлург" (Магнитогорск) – "Локомотив" (Ярославль). 9 января, 20:00
Ко второй дуэли текущего регулярного первенства соперники подходят в статусе лидеров конференций и двух лучших клубов всей Континентальной хоккейной лиги. У "Металлурга" и "Локомотива" даже очков набрано одинаковое количество – по 68. Но "железнодорожники" располагаются в таблице выше "сталеваров", так как провели на два матча меньше, а также выиграли первую очную встречу сезона.
Сражение в Ярославле между этими командами, состоявшееся еще 25 сентября, завершилось уверенной победой волжан со счетом 4:1. Чем ответят уральцы на родном льду?
Статистика гостевых матчей весьма удручающа для "Локо", который потерпел в Магнитогорске восемь поражений подряд. Клуб из Ярославля не может обыграть "лис" на их территории более десяти лет. А выездных побед над "Металлургом" в основное время "Локомотив" не добивался и того дольше – с сезона-2010/11.
Но на этот раз эксперты Olimpbet полагают, что шансы сторон на благоприятный исход приблизительно равны, отдавая лишь номинальное предпочтение лидеру Востока. Победитель матча: "Металлург" – 1.83, "Локомотив" – 1.96. При этом самым популярным букмекером страны довольно высоко оценивается вероятность дополнительного времени. Овертайм: будет – 3.84.
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript