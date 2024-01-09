"Кошачье дерби" в Казани и битва лидеров конференций в Магнитогорске

"Ак Барс" (Казань) – "Барыс" (Астана). 9 января, 22:30 (время Астаны)





После яркого всплеска из четырех побед подряд казахстанская команда потерпела два поражения и вернулась на дно турнирной таблицы. По потерянным очкам "Барыс" – снова худший клуб Востока.

"Ак Барс" же, напротив, прервал серию неудач и выиграл три последних матча "регулярки". И хотя казанцы по-прежнему находятся лишь на седьмом месте в конференции, свое положение они заметно поправили и потенциально уже входят в число сеяных команд.





Чего ждать любителем хоккея от третьего "кошачьего дерби" в сезоне-2023/24, учитывая, что два предыдущих закончились уверенными победами клуба из столицы Татарстана – 5:3 и 3:0?





По всем параметрам команда Зинэтулы Билялетдинова – безоговорочный фаворит встречи с коллективом Олега Болякина. Такого же мнения придерживаются и аналитики Olimpbet. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.26, "Барыс" – 3.82. Более того, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, весьма вероятен выигрыш хозяев с преимуществом минимум в две шайбы: Ф1(-1.5) – 1.78.





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