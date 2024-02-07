Ведущий форвард "Кайрата" будет играть в чемпионате Израиля

Нападающий алматинского футбольного клуба "Кайрат" Артур Шушеначев продолжит карьеру в Израиле. 25-летний игрок стал новым членом команды "Хапоэль Беэр-Шева", сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

"Кайрат" и "Хапоэль" достигли договоренности о трансфере казахстанского нападающего. Контракт с Шушеначевым израильский клуб подписал до конца сезона 2027 года. По информации некоторых источников, казахстанского форварда купили за полмиллиона евро.

Артур Шушеначев пришел в структуры алматинского клуба весной 2017 года, в том же сезоне он дебютировал за основную команду. Год спустя игрок в составе "Кайрата" стал обладателем Кубка Казахстана.





Фото: telegram/fc_kairat

В 2020 году Шушеначев стал чемпионом республики, выступая за алматинский клуб. А в 2021-м дебютировал на групповом этапе еврокубков и второй раз помог команде выиграть Кубок страны, забив решающий гол в финале. Тогда он оформил 23 гола во всех официальных матчах, став лучшим бомбардиром среди казахстанских футболистов.



За всю карьеру в составе "Кайрата" форвард провел 128 матчей, в которых забил 45 голов и отдал девять результативных передач.

Тем временем родной клуб Шушеначева терпит второе поражение подряд на УТС в ОАЭ. После разгрома от московского "Локомотива" (1:4) подопечные Кирилла Кеккера уступили "Шабабу Аль-Ахли" (Дубай) – 0:2.

Ранее ФК "Кайрат" арендовал игрока сборной Узбекистана.