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Экс-форвард "Кайрата" сыграет в финале Кубка Израиля по футболу

Футбол Финал Кубка Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 16:20 Фото: Instagram/shushenachev13
Казахстанский форвард Артур Шушеначев, который ныне защищает цвета футбольного клуба "Хапоэль" (Беэр-Шева), 24 апреля получил право сыграть в финале Кубка Израиля, сообщает Zakon.kz.

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Это случилось после того, как его команда в полуфинале Кубка страны в напряженном поединке дома сломила сопротивление "Маккаби" (Нетания) со счетом 3:2.

Победные мячи у хозяев поля забили Элдер Лопеш, Имран Улад Омар и Дейнер Киньонес (овертайм). Что же касается Артура Шушеначева, то он отыграл полтора тайма и был вскоре заменен.

Таким образом, экс-футболист алматинского "Кайрата" получил возможность завоевать первый титул в составе нового клуба. Будущий соперник по финалу Кубка Израиля станет известен 30 апреля, после завершения игры между "Хапоэлем" (Ноф-ха-Галиль) и "Маккаби" (Петах-Тиква).

Артур Шушеначев покинул Алматы в начале февраля, когда подписал контракт с израильским коллективом.

За последние три месяца казахстанский игрок в составе нового клуба сыграл 12 матчей, три из них в Кубке страны, отметился двумя голами в Премьер лиге Израиля.

Куандык Шынасилов
Израиль 2024 год
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