Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кто из футболистов чаще всего брал первую звезду матча

Футбол Самый ценный игрок Фото: Instagram/leomessi, cristiano, neymarjr
По завершении каждого футбольного матча определяется лучший игрок. Издание PopFoot согласно своим исследованиям определило, что аргентинец Лионель Месси чаще всех за последние годы признавался самым ценным футболистом встречи в топ-лигах Европы, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое  на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Как подсчитали эксперты издания PopFoot, за последние 15 лет аргентинец сыграл в ведущих европейских чемпионатах 628 встреч, и в 324 из них (51,6%) он покидал поле в ранге лучшего. Отсюда вывод, что Месси практически каждый второй свой матч получал приз "первой звезды".

Помимо Лионеля, в призовую тройку вошли Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус") – 28,8% (176/612), а также Неймар ("Барселона" и ПСЖ) – 26,8% (90/336).

Футбол Первая Звезда

Фото: Instagram/k.mbappe

В топ-5 данного рейтинга включены два известных форварда, один из которых уже закончил карьеру. Это Златан Ибрагимович ("Барселона", "Милан", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед") – 24,2% (96/396) и Килиан Мбаппе ("Монако", ПСЖ) – 24% (82/342).

Футбол Самый ценный игрок

Фото: Instagram/erling.haaland

Оставшаяся пятерка из самых ценных игроков также выглядит солидно, разница между ними не особо велика.

Эрлинг Холанд ("Боруссия" и "Манчестер Сити") – 21,5% (39/181).

Гарри Кейн ("Тоттенхэм" и "Бавария") – 21,2% (98/463).

Арьен Роббен ("Бавария") – 20,3% (57/281).

Кевин де Брюйне ("Вердер", "Челси", "Вольфсбург" и "Манчестер Сити") – 19,3% (86/446).

Эден Азар ("Лилль", "Челси" и "Реал") – 19,2% (100/520).

Читайте также

Тяжелая атлетика Серебро ЧА-2024
Казахстан завоевал второе "серебро" на ЧА-2024 по тяжелой атлетике
Куандык Шынасилов
Манчестер сити Неймар Мбаппе Килиан Месси Лионель Роналду Криштиану Бавария Гарри Кейн
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: