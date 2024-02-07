Кто из футболистов чаще всего брал первую звезду матча

По завершении каждого футбольного матча определяется лучший игрок. Издание PopFoot согласно своим исследованиям определило, что аргентинец Лионель Месси чаще всех за последние годы признавался самым ценным футболистом встречи в топ-лигах Европы, сообщает Zakon.kz.

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Как подсчитали эксперты издания PopFoot, за последние 15 лет аргентинец сыграл в ведущих европейских чемпионатах 628 встреч, и в 324 из них (51,6%) он покидал поле в ранге лучшего. Отсюда вывод, что Месси практически каждый второй свой матч получал приз "первой звезды".

📊 Les joueurs avec le meilleur % de trophées d’homme du match par match depuis 2009 pic.twitter.com/2WFo3MSG5b — PopFoot (@ThePopFoot) February 4, 2024

Помимо Лионеля, в призовую тройку вошли Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус") – 28,8% (176/612), а также Неймар ("Барселона" и ПСЖ) – 26,8% (90/336).





Фото: Instagram/k.mbappe

В топ-5 данного рейтинга включены два известных форварда, один из которых уже закончил карьеру. Это Златан Ибрагимович ("Барселона", "Милан", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед") – 24,2% (96/396) и Килиан Мбаппе ("Монако", ПСЖ) – 24% (82/342).





Фото: Instagram/erling.haaland

Оставшаяся пятерка из самых ценных игроков также выглядит солидно, разница между ними не особо велика.

Эрлинг Холанд ("Боруссия" и "Манчестер Сити") – 21,5% (39/181).

Гарри Кейн ("Тоттенхэм" и "Бавария") – 21,2% (98/463).

Арьен Роббен ("Бавария") – 20,3% (57/281).

Кевин де Брюйне ("Вердер", "Челси", "Вольфсбург" и "Манчестер Сити") – 19,3% (86/446).

Эден Азар ("Лилль", "Челси" и "Реал") – 19,2% (100/520).