Кто из футболистов чаще всего брал первую звезду матча
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Как подсчитали эксперты издания PopFoot, за последние 15 лет аргентинец сыграл в ведущих европейских чемпионатах 628 встреч, и в 324 из них (51,6%) он покидал поле в ранге лучшего. Отсюда вывод, что Месси практически каждый второй свой матч получал приз "первой звезды".
📊 Les joueurs avec le meilleur % de trophées d’homme du match par match depuis 2009 pic.twitter.com/2WFo3MSG5b— PopFoot (@ThePopFoot) February 4, 2024
Помимо Лионеля, в призовую тройку вошли Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус") – 28,8% (176/612), а также Неймар ("Барселона" и ПСЖ) – 26,8% (90/336).
Фото: Instagram/k.mbappe
В топ-5 данного рейтинга включены два известных форварда, один из которых уже закончил карьеру. Это Златан Ибрагимович ("Барселона", "Милан", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед") – 24,2% (96/396) и Килиан Мбаппе ("Монако", ПСЖ) – 24% (82/342).
Фото: Instagram/erling.haaland
Оставшаяся пятерка из самых ценных игроков также выглядит солидно, разница между ними не особо велика.
Эрлинг Холанд ("Боруссия" и "Манчестер Сити") – 21,5% (39/181).
Гарри Кейн ("Тоттенхэм" и "Бавария") – 21,2% (98/463).
Арьен Роббен ("Бавария") – 20,3% (57/281).
Кевин де Брюйне ("Вердер", "Челси", "Вольфсбург" и "Манчестер Сити") – 19,3% (86/446).
Эден Азар ("Лилль", "Челси" и "Реал") – 19,2% (100/520).