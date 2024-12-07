Лионель Месси получил престижную награду в США

Аргентинский футболист Лионель Месси признан самым ценным игроком профессиональной футбольной лиги MLS, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 37-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признан самым ценным игроком года в MLS.

Награда самому ценному игроку MLS (Landon Donovan MVP Award) вручается по результатам опроса футболистов, технического персонала клубов и СМИ.

По итогам голосования Месси набрал 38,43% голосов. Второе место в голосовании занял нападающий "Коламбуса" Кучо Эрнандес, получивший 33,7% голосов.

В 19 матчах МЛС за "Интер Майами" Месси забил 20 голов и сделал 16 результативных передач.

Ранее стало известно, что "Интер Майами" Лионеля Месси сыграет в матче-открытия КЧМ-2025.

