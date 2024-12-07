Лионель Месси получил престижную награду в США
Фото: instagram/leomessi
Аргентинский футболист Лионель Месси признан самым ценным игроком профессиональной футбольной лиги MLS, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, 37-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признан самым ценным игроком года в MLS.
Награда самому ценному игроку MLS (Landon Donovan MVP Award) вручается по результатам опроса футболистов, технического персонала клубов и СМИ.
По итогам голосования Месси набрал 38,43% голосов. Второе место в голосовании занял нападающий "Коламбуса" Кучо Эрнандес, получивший 33,7% голосов.
В 19 матчах МЛС за "Интер Майами" Месси забил 20 голов и сделал 16 результативных передач.
Ранее стало известно, что "Интер Майами" Лионеля Месси сыграет в матче-открытия КЧМ-2025.
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