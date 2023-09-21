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Травма Месси не помешала "Интер Майами" выиграть со счетом 4:0

"Интер Майами" выиграл со счетом 4:0 после замены Месси из-за травмы Фото: Instagram/leomessi
Американский футбольный клуб "Интер Майами", в котором сейчас играет знаменитый аргентинец Лионель Месси, одержал очередную победу, невзирая на травму своего лучшего игрока, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает The Guardian, в матче регулярного чемпионата МЛС между "Интер Майами" и "Торонто" Лионель Месси провел в игре всего 37 минут, после чего покинул поле из-за травмы ноги. На замену вместо Месси вышел Роберт Тейлор, который показал отличную игру, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.

Тремя минутами ранее в этом матче "Интер Майами" лишился еще одного ценного игрока, Жорди Альбы. Он также покинул поле из-за травмы. Несмотря на то, что обоих звездных футболистов пришлось заменить, команда из Флориды прекрасно себя проявила и завершила встречу со счетом 4:0 в свою пользу.

До этого Лионель Месси пропустил два важных матча – один за "Интер Майами", второй за сборную Аргентины. В обоих случаях причиной официально назвали усталость футболиста, но это породило слухи о наличии у аргентинца какой-то серьезной травмы.

Это не первый матч, в котором "Интер Майами" победил, невзирая на отсутствие Месси на поле. Ранее клуб успешно провел встречу со "Спортингом" из Канзас-Сити, в которой аргентинец не участвовал из-за игр национальной сборной.

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