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"Аль-Наср" Роналду проиграл в решающем матче Кубка Эр-Рияда

"Аль-Наср" Роналду проиграл в решающем матче Кубка Эр-Рияда Фото: Instagram/alnassr_fc
Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" во главе с Криштиану Роналду не смог выиграть Riyadh Season Cup-2024, проиграв 8 февраля землякам из "Аль-Хиляля", сообщает Zakon.kz.

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Поединок между двумя ведущими командами Саудовской Аравии имел неофициальный статус. Несмотря на это, товарищеский матч предсезонного турнира Кубка Эр-Рияда все приравняли к финальной встрече.

Противостояние нынешних лидеров турнирной таблицы саудовской Суперлиги завершилось победой "Аль-Хиляля" со счетом 2:0.


Судьба матча была решена уже в первом тайме, когда Сергей Милинкович-Савич и Салем Аль-Досари своими голами предопределили итоговый результат.

"Аль-Наср" так и не сумел распечатать ворота своего главного конкурента, а его лидер Криштиану Роналду отметился только желтой карточкой.

Перед началом финального матча прошло небольшое шоу: трофей Riyadh Season Cup представил публике американский рестлер Марк Кэлвей, известный под прозвищем "Гробовщик". 


Тем временем стартовал второй круг чемпионата Саудовской Аравии, где "Аль-Иттихад" Карима Бензема на выезде разгромил "Аль-Таи" – 3:0. 

Сейчас "Аль-Хиляль" возглавляет турнирную таблицу по итогам 19 туров, набрав 53 очка. За ним идет "Аль-Наср" (46).

Ранее стало известно, что Роналду зарабатывает больше Месси за каждый пост в социальных сетях.

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