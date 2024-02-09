"Аль-Наср" Роналду проиграл в решающем матче Кубка Эр-Рияда

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" во главе с Криштиану Роналду не смог выиграть Riyadh Season Cup-2024, проиграв 8 февраля землякам из "Аль-Хиляля", сообщает Zakon.kz.

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Поединок между двумя ведущими командами Саудовской Аравии имел неофициальный статус. Несмотря на это, товарищеский матч предсезонного турнира Кубка Эр-Рияда все приравняли к финальной встрече.

Противостояние нынешних лидеров турнирной таблицы саудовской Суперлиги завершилось победой "Аль-Хиляля" со счетом 2:0.





Судьба матча была решена уже в первом тайме, когда Сергей Милинкович-Савич и Салем Аль-Досари своими голами предопределили итоговый результат.

"Аль-Наср" так и не сумел распечатать ворота своего главного конкурента, а его лидер Криштиану Роналду отметился только желтой карточкой.

Перед началом финального матча прошло небольшое шоу: трофей Riyadh Season Cup представил публике американский рестлер Марк Кэлвей, известный под прозвищем "Гробовщик".





Тем временем стартовал второй круг чемпионата Саудовской Аравии, где "Аль-Иттихад" Карима Бензема на выезде разгромил "Аль-Таи" – 3:0.

Сейчас "Аль-Хиляль" возглавляет турнирную таблицу по итогам 19 туров, набрав 53 очка. За ним идет "Аль-Наср" (46).

Ранее стало известно, что Роналду зарабатывает больше Месси за каждый пост в социальных сетях.