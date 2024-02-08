Роналду зарабатывает больше Месси за каждый пост в социальных сетях

Португальская футбольная звезда Криштану Роналду получает больше всех денег за рекламу в Instagram среди ведущих футболистов мира. Следом за ним идут Лионель Месси и Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

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Данные о доходах топовых футболистов в социальных сетях опубликовали на сайте Football’s Finest. На первое место в рейтинге поставили капитана "Аль-Насра" – Криштиану Роналду. Португалец за одну публикацию на своей странице получает 1 960 000 долларов США (886 137 424 тенге).

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" давно сотрудничает с крупными мировыми компаниями. Восемь лет назад он стал третьим спортсменом в истории, который подписал пожизненный контракт с Nike, наряду с Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.





Фото: Instagram/leomessi

За своим главным конкурентом в мировом футболе, начиная от рекордов и заканчивая разными доходами, следует Лионель Месси, который добился победы на катарском мундиале 2022 года. Месси зарабатывает до 1 580 000 долларов (714 335 270 тенге) за один пост.





Фото: Instagram/k.mbappe

Призовую тройку рейтинга Football Instagram Rich замыкает француз Килиан Мбаппе с доходом в 353 423 доллара (159 786 401 тенге) за пост.

Всего эксперты Football's Finest подсчитали прибыль самых известных 50 футболистов планеты, также охватив доходы жен и подруг знаменитых мастеров кожаного мяча.





Фото: Instagram/cristiano

Как ни странно, во главе аналогичной таблицы, но уже среди прекрасной половины человечества, стоят две дивы – Джорджина Родригес и Антонела Рокуццо. Подруга португальца Роналду, занимающая первое место, зарабатывает 177 130 долларов (80 082 409 тенге) за одну публикацию. Жена Месси получает доход в размере 124 599 долларов (56 332 569 тенге).

Ранее Лионель Месси опередил своего извечного соперника по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду в очередном футбольном рейтинге, став лучшим футболистом Ла Лиги 2010-х годов по версии FourFourTwo.