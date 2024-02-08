Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду зарабатывает больше Месси за каждый пост в социальных сетях

Футбол Сумма Инстаграмм Фото: Instagram/cristiano
Португальская футбольная звезда Криштану Роналду получает больше всех денег за рекламу в Instagram среди ведущих футболистов мира. Следом за ним идут Лионель Месси и Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое  на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Данные о доходах топовых футболистов в социальных сетях опубликовали на сайте Football’s Finest. На первое место в рейтинге поставили капитана "Аль-Насра" – Криштиану Роналду. Португалец за одну публикацию на своей странице получает 1 960 000 долларов США (886 137 424 тенге).

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" давно сотрудничает с крупными мировыми компаниями. Восемь лет назад он стал третьим спортсменом в истории, который подписал пожизненный контракт с Nike, наряду с Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

Футбол Гонорар Реклама

Фото: Instagram/leomessi

За своим главным конкурентом в мировом футболе, начиная от рекордов и заканчивая разными доходами, следует Лионель Месси, который добился победы на катарском мундиале 2022 года. Месси зарабатывает до 1 580 000 долларов (714 335 270 тенге) за один пост.

Футбол Доход Реклама

Фото: Instagram/k.mbappe

Призовую тройку рейтинга Football Instagram Rich замыкает француз Килиан Мбаппе с доходом в 353 423 доллара (159 786 401 тенге) за пост. 

Всего эксперты Football's Finest подсчитали прибыль самых известных 50 футболистов планеты, также охватив доходы жен и подруг знаменитых мастеров кожаного мяча. 

Футбол Доход Подруги Роналду

Фото: Instagram/cristiano

Как ни странно, во главе аналогичной таблицы, но уже среди прекрасной половины человечества, стоят две дивы – Джорджина Родригес и Антонела Рокуццо. Подруга португальца Роналду, занимающая первое место, зарабатывает 177 130 долларов (80 082 409 тенге) за одну публикацию. Жена Месси получает доход в размере 124 599 долларов (56 332 569 тенге).

Ранее Лионель Месси опередил своего извечного соперника по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду в очередном футбольном рейтинге, став лучшим футболистом Ла Лиги 2010-х годов по версии FourFourTwo.

Читайте также

Какие медали могут получить казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже
Уникальные медали могут получить казахстанцы на Олимпийских играх-2024
Как лидеры КХЛ проведут свои матчи после очного сражения?
Как лидеры КХЛ проведут свои матчи после очного сражения?
Завершились предварительные слушания по делу Алвеса
Завершились предварительные слушания по делу знаменитого футболиста Алвеса
Куандык Шынасилов
Мбаппе Килиан Месси Лионель Роналду Криштиану Леброн Джеймс
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: