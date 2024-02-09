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Овечкин впервые в сезоне забил шайбы в трех матчах подряд

Хоккей 3 Шайба Форварда Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин, который стремится побить легендарный рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы, стал на шаг ближе к его "вечному" показателю, сообщает Zakon.kz.

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Рано утром 9 февраля россиянин забил свой 833-й гол в NHL, поразив ворота "Флориды Пантерс".

Несмотря на то, что капитан "столичных" открыл счет в этом поединке, все же он не смог спасти родную команду от поражения – 2:4. Тем самым Александр Овечкин впервые в нынешнем сезоне забил в 3 матчах подряд. До этого он поражал ворота "Монреаль Канадиенз" и "Даллас Старс".

 

Теперь в активе 38-летнего форварда 33 (11+22) очка после 46 игр в этом сезоне. Он занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с капиталом в 833 гола, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" после поражения "пантерам" находится на 7-м месте столичного дивизиона Восточной конференции NHL, набрав 51 очко после 49 встреч. Следующую игру команда Овечкина проведет на выезде 10-го февраля против "Бостон Брюинз".

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