Кто из казахстанских боксеров поедет на лицензионный турнир в Италию
Фото: Федерация бокса РК
В Федерации бокса назвали наших спортсменов, которые примут участие во всемирном лицензионном турнире по боксу в итальянском Бусто-Арсицио, сообщает Zakon.kz
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Отмечается, что отборочный турнир в Италии пройдет 4-12 марта. В нем примут участие 668 спортсменов из 114 стран.
Список боксеров, претендующих на путевку на Парижскую Олимпиаду:
- 51 кг: Сакен Бибосынов
- 57 кг: Махмуд Сабырхан
- 63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы
- 71 кг: Асланбек Шымбергенов
- 80 кг: Нурбек Оралбай
- 92 кг: Айбек Оралбай
28 ваучеров будут розданы мужчинам.
Женская команда:
- 50 кг. Алуа Балкыбекова
- 54 кг. Джайна Шекербекова
- 60 кг. Римма Волосенко
- 66 кг. Наталья Богданова
- 75 кг. Валентина Хальзова
Среди женщин будет роздан 21 ваучер.
Ранее сообщалось, что у Казахстана есть два билета на бокс. На летних Азиатских играх 2023 года возможность поехать на Парижскую Олимпиаду получила супертяжеловес Камшибек Конгабаев и Карина Ибрагимова.
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