Кто из казахстанских боксеров поедет на лицензионный турнир в Италию

В Федерации бокса назвали наших спортсменов, которые примут участие во всемирном лицензионном турнире по боксу в итальянском Бусто-Арсицио, сообщает Zakon.kz

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Отмечается, что отборочный турнир в Италии пройдет 4-12 марта. В нем примут участие 668 спортсменов из 114 стран.

Список боксеров, претендующих на путевку на Парижскую Олимпиаду:

51 кг: Сакен Бибосынов

57 кг: Махмуд Сабырхан

63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы

71 кг: Асланбек Шымбергенов

80 кг: Нурбек Оралбай

92 кг: Айбек Оралбай

28 ваучеров будут розданы мужчинам.

Женская команда:



50 кг. Алуа Балкыбекова

54 кг. Джайна Шекербекова

60 кг. Римма Волосенко

66 кг. Наталья Богданова

75 кг. Валентина Хальзова

Среди женщин будет роздан 21 ваучер.

Ранее сообщалось, что у Казахстана есть два билета на бокс. На летних Азиатских играх 2023 года возможность поехать на Парижскую Олимпиаду получила супертяжеловес Камшибек Конгабаев и Карина Ибрагимова.