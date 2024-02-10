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Кто из казахстанских боксеров поедет на лицензионный турнир в Италию

Кто из казахстанских боксеров поедет на лицензионный турнир в Италии Фото: Федерация бокса РК
В Федерации бокса назвали наших спортсменов, которые примут участие во всемирном лицензионном турнире по боксу в итальянском Бусто-Арсицио, сообщает Zakon.kz

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Отмечается, что отборочный турнир в Италии пройдет 4-12 марта. В нем примут участие 668 спортсменов из 114 стран.

Список боксеров, претендующих на путевку на Парижскую Олимпиаду:

  • 51 кг: Сакен Бибосынов
  • 57 кг: Махмуд Сабырхан
  • 63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы
  • 71 кг: Асланбек Шымбергенов
  • 80 кг: Нурбек Оралбай
  • 92 кг: Айбек Оралбай

28 ваучеров будут розданы мужчинам.

Женская команда:

  • 50 кг. Алуа Балкыбекова
  • 54 кг. Джайна Шекербекова
  • 60 кг. Римма Волосенко
  • 66 кг. Наталья Богданова
  • 75 кг. Валентина Хальзова

Среди женщин будет роздан 21 ваучер.

Ранее сообщалось, что  у Казахстана есть два билета на бокс. На летних Азиатских играх 2023 года возможность поехать на Парижскую Олимпиаду получила супертяжеловес Камшибек Конгабаев и Карина Ибрагимова.

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