Путевки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии
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В Комитете по делам спорта и физической культуры сообщили, что УТС проходит в период 17-28 февраля на базе "Алматау", занятия идут в двухразовом режиме. 29 февраля команда вылетит в Италию, где с 3 по 12 марта состоится лицензионный турнир.
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК
За путевки в Париж будут биться:
- Сакен Бибосынов (51 кг);
- Махмуд Сабырхан (57 кг);
- Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг);
- Асланбек Шымбергенов (71 кг);
- Нурбек Оралбай (80 кг);
- Айбек Оралбай (до 92 кг).
Ранее сообщалось, что на Азиаде-2023 олимпийскую лицензию в Париж завоевал Камшыбек Кункабаев (+92 кг).