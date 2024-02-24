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Путевки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии

Путёвки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК
Казахстанские боксеры находятся на учебно-тренировочном сборе в Туркестанской области, где готовится к лицензионному турниру в итальянском Бусто-Арсицио, сообщает Zakon.kz

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В Комитете по делам спорта и физической культуры сообщили, что УТС проходит в период 17-28 февраля на базе "Алматау", занятия идут в двухразовом режиме. 29 февраля команда вылетит в Италию, где с 3 по 12 марта состоится лицензионный турнир.

Путёвки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Путевки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Путевки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

За путевки в Париж будут биться:

  • Сакен Бибосынов (51 кг);
  • Махмуд Сабырхан (57 кг);
  • Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг);
  • Асланбек Шымбергенов (71 кг);
  • Нурбек Оралбай (80 кг);
  • Айбек Оралбай (до 92 кг).

Ранее сообщалось, что на Азиаде-2023 олимпийскую лицензию в Париж завоевал Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

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