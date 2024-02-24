Путевки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Казахстанские боксеры находятся на учебно-тренировочном сборе в Туркестанской области, где готовится к лицензионному турниру в итальянском Бусто-Арсицио, сообщает Zakon.kz

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В Комитете по делам спорта и физической культуры сообщили, что УТС проходит в период 17-28 февраля на базе "Алматау", занятия идут в двухразовом режиме. 29 февраля команда вылетит в Италию, где с 3 по 12 марта состоится лицензионный турнир.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

За путевки в Париж будут биться:



Сакен Бибосынов (51 кг);



Махмуд Сабырхан (57 кг);

Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг);

Асланбек Шымбергенов (71 кг);

Нурбек Оралбай (80 кг);

Айбек Оралбай (до 92 кг).

Ранее сообщалось, что на Азиаде-2023 олимпийскую лицензию в Париж завоевал Камшыбек Кункабаев (+92 кг).