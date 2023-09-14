Перед Олимпиадой-2024 казахстанцы примут участие в 80 лицензионных турнирах

Для подготовки к летней Олимпиаде 2024 года в Париже сборные команды Казахстана примут участие в более чем 80 мировых рейтинговых турнирах. Лицензионный период завершится за месяц до Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

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По итогам этих международных стартов казахстанские спортсмены планируют завоевать около 100 лицензий на парижскую Олимпиаду-2024, сообщает пресс-служба спорткомитета МТС РК.



"Для подготовки команды Казахстана к Олимпиаде в Париже Министерством туризма и спорта РК был создан оперативный штаб по организации работы национальной сборной. Также была утверждена программа по подготовке спортсменов и штатных сборных команд страны по летним видам спорта и обеспечению их участия в ОИ-2024", – отметил Ербол Мырзабосынов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Тем временем казахстанские атлеты первые свои лицензии смогут заработать уже в ближайшее время. С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу пройдут XIX Азиатские игры.

На Азиаде-2023 будут определены чемпионы в 40 видах спорта, куда входит 61 дисциплина. Количество олимпийских видов спорта – 28, в числе которых новые дисциплины, такие как киберспорт, брейк-данс, спортивное скалолазание, сквош и ушу.

Всего спортсмены разыграют 470 комплектов наград. Больше всего достанется легкоатлетам, у них на кону 48 комплектов медалей, далее следуют плавание (41), стрельба (33), борьба (18), ушу (15) и дзюдо (15).

Ранее стало известно, в каких видах спорта казахстанские спортсмены чаще всего завоевывают золотые медали Азиатских игр.