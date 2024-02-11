Хет-трик Афифа позволил Катару второй раз подряд завоевать Кубок Азии

Футболисты сборной Катара переиграли команду Иордании в финале Кубка Азии со счетом 3:1. Автором трех голов у победителей стал Акрам Афифа, который все мячи забил с пенальти, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое - на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Превосходство Катара в финальном поединке было ощутимым, что позволило хозяевам турнира уверенно защитить титул, который они завоевали в 2019 году. Хет-трик Афифа, ставший первым на нынешних состязаниях, довел его актив голов до восьми и он выиграл награду лучшего бомбардира Кубка Азии.

Тем самым Катар стал двукратным победителем континентального Кубка. Больше двух трофеев завоевывали только Иран и Саудовская Аравия, они побеждали по три раза. Рекордсменом является Япония (4).







А для финалистов данного турнира, команды Иордании второе место стало самым лучшим выступлением в истории Кубка Азии. Ранее иорданская дружина выше четвертьфинала никогда не поднималась.



Кубок Азии должен был пройти летом прошлого года, но из-за COVID-19 соревнования были перенесены из Китая в Катар.