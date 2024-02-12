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Лучший марафонец мира погиб в ДТП в Кении

Лучший марафонец мира погиб в автокатастрофе Фото: Instagram/worldathletics
24-летний мировой рекордсмен в марафоне Келвин Киптум трагически погиб в автокатастрофе, которая произошла на западе Кении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает кенийское издание Nation, Киптум был за рулем автомашины Toyota Premio, в которой также находились два пассажира. Спортсмен не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в большое дерево.

В результате трагического инцидента Киптум и его тренер Жерве Хакизимана скончались на месте. Пассажирка по имени Шэрон Косги получила серьезные травмы.

Киптум стал суперзвездой легкой атлетики в 2023 году, когда 23 апреля выиграл Лондонский марафон. А 8 октября он побил мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев классическую дистанцию за два часа 35 секунд. Рекорд официально подтвердила Международная федерация легкой атлетики на прошлой неделе.

Пять дней назад Киптум и его команда известили, что через два месяца на марафоне в Роттердаме планировали преодолеть дистанцию 42 км и 195 метров менее чем за два часа. 

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