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Мир

Британец погиб в Кении под колесами президентского кортежа

ДТП, дорога, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 02:35 Фото: pixabay
В Кении погиб гражданин Великобритании, которого сбил правительственный автомобиль, входивший в кортеж президента, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 79-летний мужчина, которого звали Эдгар Чарльз Фредерик, погиб 13 марта. Его сбил кортеж президента Уильяма Руто, который направлялся на публичное мероприятие в столице страны Найроби. Водителя правительственного автомобиля арестовали, но позднее освободили под денежный залог.

Авария вызвала возмущение в социальных сетях, поскольку кенийцы задались вопросом, почему водители президентского кортежа ехали на высокой скорости по оживленной главной дороге.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что жертва лежит на асфальте с обильным кровотечением. Сбивший его автомобиль не остановился после аварии.

Погибший Фредерик посетил Кению, чтобы увидеть свою сестру и племянника, которые являются жителями этой страны.

Ранее сообщалось, что шальной пулей ранили дипломата в Колумбии.

Аксинья Титова
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