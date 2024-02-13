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Футболистам "Реала" запретили приземляться в аэропорту Лейпцига

Футбол Запрет Реалу Фото: Instagram/realmadrid
Путешествие мадридского "Реала" в Германию на ответный матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом" началось с неприятной ситуации. Самолет испанцев не смог сесть по назначенному адресу из-за забастовки сотрудников аэропорта, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Marca, "Галактикос" вынужден был изменить свой первоначальный маршрут, и вместо Лейпцига, где бастовали служащие аэропорта, лайнер приземлился в другом немецком городе – Эрфурт. Далее команда Карло Анчелотти добиралась до конечного пункта на автобусе, а это 160 км по автобану. 

11 февраля сотрудники немецких аэропортов Лейпцига и Дрездена объявили забастовку с призывом о повышении зарплаты. В ходе акции воздушный порт Лейпцига отменил более 100 авиарейсов.

Футбол Забастовка Сотрудников Порта

Фото: Instagram/leipzighalleairport

Между тем, лидер Ла Лиги уже прибыл в Лейпциг и провел первую тренировку на местном стадионе, где в ночь на 14 февраля состоится первый матч "Реала" и "РБ Лейпциг", в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Ответная встреча пройдет в Мадриде 6 марта.

В первый игровой день самого престижного клубного турнира Европы также запланирован поединок между датским "Копенгагеном" и "Манчестер Сити" (Англия). В ночь на 15 февраля состоятся еще две встречи стадии 1/8 финала, где померятся силами ПСЖ – "Реал Сосьедад" и "Лацио" – "Бавария". 

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