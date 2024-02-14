Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лига чемпионов: "Реал Мадрид" с минимальным счетом обыграл "РБ Лейпциг"

Лиги чемпионов: "Реал Мадрид" обыграл "РБ Лейпциг" Фото: ФК "Реал Мадрид"
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу "Реал Мадрид" обыграл "РБ Лейпциг". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу испанцев, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Игра проходила 14 февраля в Лейпциге. Испанцы стали победителями благодаря блестящему голу Браима Диаса.

На 49-й минуте Браим Диас на правом фланге развернул Давида Раума, ушел от Хави Симонса, затем обыграл еще и Ксавера Шлагера и с угла штрафной прекрасно пробил в дальнюю девятку.

А ранее на 2-й минуте Бенжамин Шешко поразил ворота "Реала". Но его гол был отменен из-за офсайда.

Ответный матч пройдет 6 марта 2024 года.


Читайте также

ЧМ по легкой атлетике в помещении: два казахстанских спортсмена поборются за медали
ЧМ по легкой атлетике в помещении: два казахстанских спортсмена поборются за медали
Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" уверенно победил "Копенгаген"
Лига чемпионов: "Манчестер Сити" уверенно победил "Копенгаген"
ставки на спорт
Матчи с участием "Реала" и "Манчестер Сити" – в коэффициентах Olimpbet
Елена Вебер
Реал Мадрид Лига Чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
Будут ли в школах Казахстана вводить масочный режим
штормовое предупреждение
Резкое похолодание ожидается на большей части Казахстана 14 февраля
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: