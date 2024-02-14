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ЧМ по легкой атлетике в помещении: два казахстанских спортсмена поборются за медали

ЧМ по легкой атлетике в помещении: два казахстанских спортсмена поборются за медали Фото: olympic.kz
Казахстан будет представлен двумя спортсменами в Глазко на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Это Давид Ефремов и Надежда Дубовицкая, сообщает Zakon.kz

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По информации Olympic.kz  Давид Ефремов поучаствует в забеге на 60 метров с барьерами, а Надежда Дубовицкая в прыжках в высоту.

ЧМ пройдет с 1 по 3 марта.

Отметим, что Дубовицкая на мировом первенстве в 2022 году показала третий результат.

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