ЧМ по легкой атлетике в помещении: два казахстанских спортсмена поборются за медали

Казахстан будет представлен двумя спортсменами в Глазко на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Это Давид Ефремов и Надежда Дубовицкая, сообщает Zakon.kz

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По информации Olympic.kz Давид Ефремов поучаствует в забеге на 60 метров с барьерами, а Надежда Дубовицкая в прыжках в высоту.

ЧМ пройдет с 1 по 3 марта.

Отметим, что Дубовицкая на мировом первенстве в 2022 году показала третий результат.