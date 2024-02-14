Повторная схватка астанинских "барсов" с "моряками" и репетиция первого раунда плей-офф

"Адмирал" (Владивосток) – "Барыс" (Астана). 14 февраля, 15:30 (время Астаны)





Первая встреча "моряков" и "барсов", состоявшаяся накануне, получилась упорной. Дальневосточники склонили чашу весов на свою сторону всего за три с небольшим минуты до окончания третьего периода, а последнюю шайбу и вовсе забросили в пустые ворота, одержав волевую победу со счетом 4:2.





Каким получится повторный матч между этими соперниками, который состоится спустя всего сутки? Обыграв "Барыс", "Адмирал" оторвался от казахстанской команды на шесть очков. А в случае еще одного поражения от "моряков" клуб из Астаны уже вряд ли выберется с последнего места Восточной конференции и рискует вообще опуститься на самое дно турнирной таблицы всей лиги.





Но вернуть уверенность в своих силах после одиннадцати подряд поражений в "регулярке" команде Олега Болякина будет непросто. Приходится констатировать, что "барсы" откровенно провалили сезон-2023/24.





Самый восточный клуб КХЛ, впрочем, тоже не может занести себе текущее первенство в актив, что не мешает аналитикам Olimpbet считать их фаворитами новой встречи с астанчанами. Победитель матча: "Адмирал" – 1.67, "Барыс" – 2.19 . При этом вероятность овертайма в этой игре самый популярный букмекер страны оценивает достаточно высоко, кэфом 3.87.



