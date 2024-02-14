Повторная схватка астанинских "барсов" с "моряками" и репетиция первого раунда плей-офф
Фото: Olimbet
14 февраля в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги во Владивостоке сыграют "Адмирал" и "Барыс", а череповецкая "Северсталь" примет московский "Спартак".
"Адмирал" (Владивосток) – "Барыс" (Астана). 14 февраля, 15:30 (время Астаны)
Первая встреча "моряков" и "барсов", состоявшаяся накануне, получилась упорной. Дальневосточники склонили чашу весов на свою сторону всего за три с небольшим минуты до окончания третьего периода, а последнюю шайбу и вовсе забросили в пустые ворота, одержав волевую победу со счетом 4:2.
Каким получится повторный матч между этими соперниками, который состоится спустя всего сутки? Обыграв "Барыс", "Адмирал" оторвался от казахстанской команды на шесть очков. А в случае еще одного поражения от "моряков" клуб из Астаны уже вряд ли выберется с последнего места Восточной конференции и рискует вообще опуститься на самое дно турнирной таблицы всей лиги.
Но вернуть уверенность в своих силах после одиннадцати подряд поражений в "регулярке" команде Олега Болякина будет непросто. Приходится констатировать, что "барсы" откровенно провалили сезон-2023/24.
Самый восточный клуб КХЛ, впрочем, тоже не может занести себе текущее первенство в актив, что не мешает аналитикам Olimpbet считать их фаворитами новой встречи с астанчанами. Победитель матча: "Адмирал" – 1.67, "Барыс" – 2.19. При этом вероятность овертайма в этой игре самый популярный букмекер страны оценивает достаточно высоко, кэфом 3.87.
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Фото: Olimbet
"Северсталь" (Череповец) – "Спартак" (Москва). 14 февраля, 22:00
Обе команды уже обеспечили себе участие в Кубке Гагарина, однако это совершенно не значит, что у "Северстали" и "Спартака" не осталось турнирных задач на остаток регулярного первенства.
Москвичи, одержав семь побед в восьми последних матчах, по-настоящему вернулись в борьбу за первое место в конференции. Что касается череповчан, также набравших отменный ход на финише "регулярки", то у них выше итогового пятого места на Западе подняться вряд ли получится. Но "рыси" теперь могут позволить себе выбор соперника по стартовому раунду плей-офф.
К слову, с большой долей вероятности, в 1/8-й финала "Северсталь" и "Спартак" как раз и сойдутся друг с другом, а победа "сталеваров" сделает такой вариант еще более реалистичным.
Однако обыграть "красно-белых" команде Андрея Козырева будет совсем непросто, ведь обе уже состоявшиеся встречи сезона-2023/24 остались за коллективом Алексея Жамнова. Причем в обоих случаях хоккеисты радовали болельщиков хорошей результативностью, за два матча совместно забросив 18 шайб.
На этот раз эксперты Olimpbet сомневаются в обилии голов: Тотал (6.5) мен – 1.39 Тотал (6.5) бол – 2.75. А что касается фаворита, то букмекер № 1 в Казахстане отдает небольшое предпочтение гостям. Победитель матча: "Северсталь" – 2.05, "Спартак" – 1.76.
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